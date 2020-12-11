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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42

Назван состав сборной России по биатлону на женскую эстафету этапа КМ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды, которая примет участие в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), отечественные спортсменки будут выходить на старт в следующей очередности: 1. Евгения Павлова 2. Ирина Казакевич 3. Лариса Куклина 4. Ульяна Кайшева

Гонка пройдет в субботу и стартует в 13:45 мск.

биатлон

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