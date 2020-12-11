Белоруска Алимбекова выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Лучшей из россиянок стала Кайшева, с одним промахом занявшая 18-е место

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала победительницей женского спринта на стартовавшем в пятницу этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Дистанцию в 7,5 км Алимбекова преодолела за 20 минут 12,3 секунд, не допустив на ней ни одного промаха.

Второе место заняла Тирилл Экхофф из Норвегии, уступившая победительнице 8,5 секунды. Третьей стала Франциска Пройс из Германии - 9,9 секунды отставания. У обеих - по 1 неточному выстрелу.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, с одним промахом занявшая 18-е место.

Остальные представительницы России в итоговом протоколе разместились в следующем порядке. 23-е место. Ирина Казакевич (1 промах), 31.Лариса Куклина (1), 51.Евгения Павлова (3),73.Светлана Миронова (4), 93.Тамара Воронина (4).

Победа в Хохфильцене стала первой личной победой для Алимбековой в карьере. Самым крупным достижением биатлонистки остается победа на Олимпийских играх в Пхенчхане в составе белорусской эстафетной команды.

В пятницу вечером в Хохфильцене пройдет еще одна гонка - мужской спринт.