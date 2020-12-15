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Матч РПЛ "Зенит" - "Спартак" в Петербурге пройдет при пустых трибунах

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Зрители смогут присутствовать на матче 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге только в изолированных ложах, сообщает пресс-служба петербуржской команды.

"В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны", - говорится в сообщении.

Матч состоится 16 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков. "Спартак" располагается на второй строчке, в его активе 35 баллов.

Зенит Спартак Санкт-Петербург

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