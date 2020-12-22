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Черчесов попросил перенести 23-й тур чемпионата России по футболу

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выступил с просьбой о переносе матчей 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Свою просьбу в интересах сборной, как сообщает пресс-служба РПЛ, наставник национальной команды озвучил на прошедшем во вторник собрании клубов РПЛ.

"Клубы приняли обращение Черчесова к сведению, решение будет принято после консультации с главными тренерами команд Тинькофф РПЛ", - говорится в сообщении.

Матчи 23-го тура РПЛ запланированы на 20-е числа марта 2021 года. В свою очередь, 24 марта должен стартовать отборочный турнир ЧМ-2022 в европейской квалификации.

футбол Станислав Черчесов

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