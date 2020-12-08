Стал известен календарь сборной России на отбор к ЧМ-2022 по футболу

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Стало известно расписание матчей сборной России по футболу в группе H отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Первую игру подопечные Станислава Черчесова проведут на выезде против Мальты 24 марта 2021 года (матч начнется в 22:45 мск).

24 марта пройдет игра Мальта - Россия (22:45), 27 марта - Россия - Словения (17:00), на 30 марта запланирована игра Словакия - Россия (22:45).

1 сентября сыграют Россия и Хорватия (22:45), 4 сентября встретятся Кипр и Россия (17:00), 7 сентября пройдет игра Россия - Мальта (22:45).

8 октября встретятся Россия и Словакия (22:45), 11 октября должен пройти матч Словения - Россия (22:45). На 11 ноября запланирована игра Россия - Кипр (20:00), на 14 ноября запланирован матч Хорватия - Россия (17:00).

Жеребьевка европейской кампании прошла накануне в Цюрихе. В ходе жеребьевки 55 сборных распределены на 10 групп, в пяти из них по шесть команд, в еще пяти - по пять.

Победители групп получат прямые путевки на ЧМ. Команды, занявшие вторые места, разыграют путевки в плей-офф, к ним присоединятся еще две команды - лучшие по рейтингу победители групп Лиги наций УЕФА (речь идет о тех, кто в отборе на ЧМ-2022 оказался в группе ниже второго места). Плей-офф с участием 12 сборных пройдет в три раунда, по итогам которых определятся три обладателя путевки.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря. Турнир решено провести осенью-зимой из-за сильной жары в Катаре в летнее время.