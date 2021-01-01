Лыжник Большунов стал вторым в спринте на "Тур де Ски"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Лыжник сборной России Александр Большунов финишировал вторым в спринтерской гонке свободным стилем, которая состоялась в рамках "Тур де Ски" в Валь-Мюстаир (Швейцария) в пятницу.

Победил итальянец Федерико Пеллегрино (результат 3 минуты 8,44 секунды). Большунов проиграл ему 0,57 секунды. Третьим финишировал француз Ришар Жуве (отставание +2,53).

Глеб Ретивых занял четвертое место (+4,33), Артем Мальцев - пятое (+4,82) (оба - Россия).

Большунов является действующим победителем "Тур де Ски", победителем Кубка мира сезона-2019/2020 и лидером текущего сезона.

Ранее состоялся женский спринт, который выиграла шведка Линн Сван. Россиянки не попали в финальный забег.

"Тур де Ски" - 2021 проходит в рамках Кубка мира-2020/2021 с 1-го по 10-е января в швейцарском Валь-Мюстаире и итальянских Тоблахе и Валь ди Фиемме.