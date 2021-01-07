СКА проиграл "Локомотиву" в матче КХЛ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в четверг уступил ярославскому "Локомотиву" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч, прошедший в Ярославле, завершился со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу хозяев.

Последние пять встреч СКА провел на выезде и одержал в них только одну победу.

Победа над СКА позволила "Локомотиву" сравняться с ним по очкам. У обеих команд по 59 баллов и второе и третье места соответственно в таблице "Запада". Лидирует ЦСКА (63).

Результаты других матчей дня.

"Авангард" (Омск) - "Северсталь" (Череповец) - 4:3 (1:2, 3:0, 0:1).

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Металлург" (Магнитогорск) - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).

"Куньлунь Ред Стар" (Пекин) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 1:6 (0:1, 1:1, 0:4).