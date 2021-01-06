"Ак Барс" обыграл московское "Динамо" и одержал девятую победу подряд

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил московское "Динамо".

Результат встречи, состоявшейся в среду в столице Татарстана, - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). За хозяев шайбы забросили Стефан Да Коста и Станислав Галиев. За гостей отличился Иван Игумнов.

"Ак Барс" одержал девятую победу подряд и уверенно лидирует в Восточной конференции КХЛ (66 очков). "Динамо" занимает 4-е место на "Западе" (54).

24 декабря "Ак Барс" в Москве разгромил "Динамо" со счетом 7:2.

Ранее в среду "Амур" (Хабаровск) одолел "Барыс" (Нур-Султан) - 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).

"Трактор" (Челябинск) - "Спартак" (Москва) - 2:6 (0:1, 1:4, 1:1).