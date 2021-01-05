СКА проиграл минскому "Динамо" в КХЛ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Петербургский СКА во вторник уступил минскому "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок Западной конференции, состоявшийся в столице Белоруссии, завершился со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу "Динамо".

Хозяева уступали до 56-й минуты, когда американец Шейн Принс перевел игру в овертайм. В самом начале дополнительного времени победный гол за "Динамо" забил канадец Зак Митчелл, оформив дубль. Еще одну шайбу за белорусов забросил Павел Варфоломеев.

За СКА сначала забил канадец Линден Вейн, затем дважды отличился Антон Бурдасов.

В последних четырех матчах СКА проиграл три раза. Таким образом, СКА не воспользовался шансом приблизиться к московскому ЦСКА в таблице Западной конференции. Лидирующий ЦСКА имеет 63 очка, СКА идет на втором месте с 59 баллами. "Динамо" - на пятом месте в этой же конференции, 49 очков.