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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34

Россиянин Большунов второй год подряд стал победителем "Тур де Ски"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российский лыжник Александр Большунов занял итоговое первое место в общем зачете завершившейся в воскресенье многодневки "Тур де Ски".

По итогам прошедшего в Италии масс-старта свободным стилем он сохранил добытое на предыдущих гонках преимущество. При этом сам он в воскресенье финишировал вторым, а первое место в масс-старте занял еще один россиянин Денис Спицов.

Спицов в итоге стал третьим в общем зачете, второе место занял француз Морис Монифика.

Таким образом, Большунов во второй раз подряд становится победителем "Тур де Ски".

"Тур де Ски" проводится с сезона-2006/07. Помимо Большунова, многодневку из россиян выигрывали Александр Легков (сезон-2012/13) и Сергей Устюгов (2016/17).

В женском зачете лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, занявшая по итогам многодневки второе место.

лыжные гонки Александр Большунов Тур де Ски

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