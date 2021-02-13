Умер тяжелоатлет Юрий Власов

Тяжелоатлет Юрий Власов. Фото 1964 года Фото: ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Победитель Олимпийских игр-1960 в тяжелой атлетике Юрий Власов скончался в субботу в возрасте 85 лет, сообщил российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев.

"Сегодня утром на 86-м году жизни ушел из жизни легенда советского спорта олимпийский чемпион, писатель Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек", - написал Кокляев в инстаграме.

Юрий Власов представлял тяжелый вес. Помимо золота Игр-1960 в Риме, он стал обладателем серебряной медали ОИ-1964 в Токио. Также он выиграл четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть - чемпионатов Европы.