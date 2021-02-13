Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42

Умер тяжелоатлет Юрий Власов

Умер тяжелоатлет Юрий Власов
Тяжелоатлет Юрий Власов. Фото 1964 года
Фото: ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Победитель Олимпийских игр-1960 в тяжелой атлетике Юрий Власов скончался в субботу в возрасте 85 лет, сообщил российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев.

"Сегодня утром на 86-м году жизни ушел из жизни легенда советского спорта олимпийский чемпион, писатель Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек", - написал Кокляев в инстаграме.

Юрий Власов представлял тяжелый вес. Помимо золота Игр-1960 в Риме, он стал обладателем серебряной медали ОИ-1964 в Токио. Также он выиграл четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть - чемпионатов Европы.

Хроника 05 января 2019 года – 13 февраля 2021 годаУмершие знаменитости
тяжелая атлетика Юрий Власов

Новости

Иванов покинул пост главы ВФЛА

Иванов покинул пост главы ВФЛА

Медведев выиграл 17-й матч подряд и вышел в четвертый круг Australian Open

Впервые с 1996 года Россия завоевала золото ЧМ в забеге на 500 м среди конькобежек

Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

Дебютант Большого шлема Карацев вышел в четвертый круг Australian Open

Россиянин Власов подхватил COVID перед боем за чемпионский пояс WBO

Глава оргкомитета ОИ сообщил о своем уходе из-за слов о женщинах

Глава оргкомитета ОИ сообщил о своем уходе из-за слов о женщинах

Что случилось этой ночью: пятница, 12 февраля

Власти Мельбурна рассмотрят возможность ввести карантин во время турнира Большого шлема

Власти Мельбурна рассмотрят возможность ввести карантин во время турнира Большого шлема

"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу

"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');