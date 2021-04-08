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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:48

Тренерский штаб "Краснодара" усилился помощниками Гончаренко в ЦСКА

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Белорусские специалисты Александр Ермакович и Руслан Зубик вошли в тренерский штаб футбольного клуба "Краснодар", сообщает пресс-служба ФК.

Оба будут помогать Виктору Гончаренко, с которым они сотрудничали в Белоруссии и в московском ЦСКА.

22 марта Гончаренко покинул московский ЦСКА, 6 апреля он возглавил "Краснодар", сменив в этой команде ушедшего в отставку Мурада Мусаева. Вскоре из ЦСКА ушли и помощники Гончаренко Ермакович и Зубик.

футбол Виктор Гончаренко

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