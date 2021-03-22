Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА расстался с наставником команды Виктором Гончаренко, сообщает пресс-служба ФК.

"Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество", - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, для него "было честью работать в таком великом клубе как ПФК ЦСКА".

"Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце", - заявил он.

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. При нем команда одержала 82 победы в 167 матчах, выиграла Суперкубок России-2018, дважды стала серебряным призером чемпионата России.

Ранее СМИ сообщали, что новым главным тренером ЦСКА будет экс-футболист команды хорват Ивица Олич.

В настоящий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург) на восемь очков.