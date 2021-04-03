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Главный тренер "Краснодара" Мусаев объявил о своей отставке

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольный клуб "Краснодара" Мурад Мусаев после поражения от "Ахмата" со счетом 0:5 заявил, что оставляет свой пост.

"Сегодня был мой последний матч во главе ФК "Краснодар". После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после "Спартака" (поражение со счетом 1:6 – ИФ). Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия", - приводит слова Мусаева "Спорт-Экспресс".

В субботу "Краснодар" дома потерпел поражение от грозненского "Ахмата" со счетом 0:5 в матче Российской премьер-лиги. Команда настоящий момент занимает 10-е место в турнирной таблице.

37-летний Мусаев возглавлял "Краснодар" с 2018 года.

футбол ФК Краснодар

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