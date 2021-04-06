Виктор Гончаренко возглавил ФК "Краснодар"

Виктор Гончаренко Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Белорусский специалист Виктор Гончаренко стал новым главным тренером футбольного клуба "Краснодар".

Срок действия соглашения, как сообщает пресс-служба "Краснодара", будет действовать до окончания сезона-2022/23.

Ранее команду тренировал Мурад Мусаев, который 4 апреля по собственному желанию оставил пост. Под руководством Мусаева "Краснодар" дважды выигрывал бронзовые медали Российской премьер-лиги и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Незадолго до увольнения Мусаева из "Краснодара" Гончаренко покинул московский ЦСКА, который он ранее приводил к двум серебряным медалям чемпионата России, а также - к выигрышу Суперкубка России-2018.

Тренерскую карьеру Гончаренко начал в БАТЭ в 2007 году. Под руководством тренера клуб из Борисова стал шестикратным чемпионом Белоруссии и трехкратным обладателем Суперкубка страны, а в 2008 году вышел в групповой этап Лиги чемпионов, где дважды сыграл вничью с туринским "Ювентусом".

В 2013 году Гончаренко принял предложение краснодарской "Кубани", в которой занимал пост главного тренера около года. С тех пор он работал в "Урале", "Уфе" и после этого - в ЦСКА.