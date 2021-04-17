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ФК "Ахмат" обыграл "Химки" в матче РПЛ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" (Грозный) оказался сильнее соперников из подмосковных "Химок" в стартовом матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счетом 3:1. В составе грозненской команды отличились Евгений Харин (25-я минута), Владимир Ильин (44) и Георгий Мелкадзе (65), который забил гол спустя минуту после выхода на замену. "Химки" ответили голом Брайана Идову (89).

На 33-й минуте вратарь "Химок" Илья Лантратов отразил пенальти Ильина.

"Ахмат" занимает десятое место в таблице чемпионата, набрав 35 очков. "Химки" идут на восьмом месте, имея в активе 38 баллов.

В следующем туре "Химки" сыграют с московским "Динамо", матч состоится 24 апреля. "Ахмат" в тот же день встретится с "Уралом" (Екатеринбург).

футбол РПЛ Ахмат Химки

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