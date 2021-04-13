Вратарь ФК "Локомотив" Гилерме дисквалифицирован на два матча

Его наказали за оскорбительные жесты в адрес фанатов "Спартака"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал вратаря московского "Локомотива" Маринато Гилерме за поведение во время матча чемпионата России по футболу против столичного "Спартака".

Наказан и сам "Спартак" - за то, что его фанаты оскорбляли самого Гилерме.

"Мы установили, что болельщики "Спартака" скандировали кричалки, связанные с цветом кожи футболиста "Локомотива". Это не первый случай, "Спартак" за подобное нарушение уже штрафовали, закрывали трибуны...За оскорбление зрителями футболиста соперника по цвету кожи на "Спартак" наложен штраф в 500 тысяч рублей, клуб должен провести один матч без зрителей (условно). Установлен испытательный срок до конца сезона-21/22", - сказал журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"Также мы рассмотрели поведение вратаря Гилерме, который использовал оскорбительные жесты. Он дисквалифицирован на два матча и оштрафован 50 тысяч рублей", - добавил он.

Кроме этого, "Спартак" наказан на 30 тысяч рублей за использование его болельщиками пиротехники по ходу встречи.

И "Спартак" и "Локомотив" также оштрафованы на 100 тысяч каждый за скандирование его болельщиками ненормативных речевок.

Также поклонники обоих клубов нарушали санитарный режим (ношение масок, социальная дистанция), за что "Спартак" и "Локомотив" заплатят еще по 50 тысяч рублей.

По ходу встречи на стадионе в Черкизове на трибуне возникла драка между фанатами клубов. За неправомерное поведение "Спартак" и "Локомотив" заплатят еще по 100 тысяч рублей.

При этом "Локомотив" оштрафован еще на 300 тысяч за необеспечение безопасности.

Ситуация с визитом начальника "Локомотива" Станислава Сухины в судейскую комнату после матча, что запрещено регламентом РПЛ, будет рассмотрена КДК РФС 16 апреля.

Ранее "Спартак" выразил свое недовольство судейством в матче 25-го тура РПЛ против "Локомотива", который состоялся 11 апреля в Черкизове и закончился победой хозяев со счетом 2:0.