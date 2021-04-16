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"Локомотив" опротестует решение о переносе матча с "Динамо" на нейтральное поле

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" подаст апелляцию на решения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), вынесенные в связи с инцидентами во время матча Российской премьер-лиги против столичного "Спартака".

СпортФК "Локомотив" наказан проведением домашнего матча РПЛ на нейтральном полеЧитать подробнее

"Футбольный клуб "Локомотив" не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16.04.2021 г.", - говорится в заявлении "Локомотива", текст которого распространен пресс-службой клуба.

"Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, РФС обязал "Локомотив" провести матч домашний против "Динамо" на нейтральном поле из-за визита начальника команды Станислава Сухины в судейскую комнату на игре РПЛ со "Спартаком".

"За необеспечение безопасности на стадионе "Локомотив", что поставило под угрозу безопасность официальных лиц матча, принято решение оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей и провести матч 29-го тура против "Динамо" на нейтральном стадионе в другом городе", - заявил журналистам в пятницу председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

11 апреля в Черкизове состоялся матч 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0). После матча "Спартак" распространил видеозапись, на которой начальник "Локомотива" Сухина выходит из судейской комнаты, появление в которой запрещено регламентом.

Позднее появилась другая видеозапись, на которой видно, что в судейскую комнату заходил и начальник "Спартака" Василий Козловцев.

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ФК "Локомотив" наказан проведением домашнего матча РПЛ на нейтральном поле

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