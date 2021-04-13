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ФК "Зенит" оштрафован за нацистские символы фанатов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать петербургский "Зенит" на 200 тысяч рублей за демонстрацию его фанатами свастики в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против "Сочи", заявил журналистам председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Как сообщил глава комитета, болельщики петербургского клуба вывесили на трибуне изображение свастики-коловрата и черно-белый кельтский крест.

"За публичную демонстрацию болельщиками нацистской символики на стадионе оштрафовать Зенит на 200 тысяч рублей (первое нарушение подобного рода)" - сказал Григорьянц.

За нарушение санитарного регламента РПЛ (ношение зрителями масок, соблюдение социальной дистанции - ИФ) "Зенит" оштрафован на 50 тысяч рублей, за скандирование оскорбительных выражений его болельщиками - на 100 тысяч рублей.

Матч прошел 11 апреля в Сочи и закончился победой "Зенита" со счетом 2:1.

футбол ФК Зенит

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