Рублев впервые в карьере вышел в финал турнира серии Masters ATP

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда и вышел в финал турнира серии Masters ATP, который проходит в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Рублева.

Рублев занимает восьмую место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Рууд - 27-й.

В финале, который состоится 18 апреля, Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом (5-я строчка в рейтинге). Циципас в полуфинале обыграл британца Даниэля Эванса (33) со счетом 6:2, 6:1.

Рублев впервые в своей карьере вышел в финал турнира серии Masters ATP. Ранее его лучшим достижением в этой серии являлся выход в 1/4 финала турнира Cincinnati Masters (США) в 2019 году.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнований в Монте-Карло составляет почти 2,5 млн евро, победитель получит более 250 тыс. евро.