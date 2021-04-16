Рублев победил Надаля в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил испанца Рафаэля Надаля в матче 1/4 финала турнира серии ATP Masters в Монте-Карло.

Результат встречи - 6:2, 4:6, 6:2 в пользу Рублева.

Рублев занимает восьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Надаль является третьей ракеткой мира.

В полуфинале Рублев сыграет с норвежцем Каспером Руудом. В другом матче 1/2 финала встретятся британец Даниэль Эванс и аргентинец Стефанос Циципас.

Ранее из турнира выбыли россияне Аслан Карацев и Карен Хачанов. ,В свою очередь, Даниил Медведев не смог выступить на турнире из-за положительного теста на коронавирус.

Призовой фонд соревнований в Монте-Карло составляет почти 2,5 млн евро. Победитель получит более 250 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.