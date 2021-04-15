Россиянин Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монте-Карло

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в матче 1/8 финала турнира серии Masters ATP, который проходит в Монте-Карло.

Результат встречи – 7:6 (7:2), 5:7, 6:3 в пользу Рублева.

Рублев занимает восьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Баутиста-Агут занимает 11-ю позицию.

В четвертьфинале Рублев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем (третья строчка рейтинга), который ранее обыграл Григора Димитрова (Болгария, 17) со счетом 6:1, 6:1.

Ранее из турнира выбыли россияне Аслан Карацев (29) и Карен Хачанов (23). Даниил Медведев снялся с турнира из-за положительного теста на коронавирус.

Турнир в Монте-Карло относится к серии Masters ATP, которая объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.