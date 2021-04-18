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ЦСКА впервые проиграл при Оличе, уступив ФК "Сочи"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА в выездном матче 26 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили "Сочи".

Воскресный поединок в Сочи завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян сыграл в своей штрафной рукой. Арбитр после использования видеопомощника рефери VAR назначил пенальти, который реализовал Кристиан Нобоа (40 минута).

На 54-й минуте хавбек "Сочи" Артур Юсупов увеличил преимущество хозяев.

За армейцев единственный мяч забил Игорь Дивеев (78).

Поражение стало первым для при Ивице Оличе, возглавившего ЦСКА в марте.

ЦСКА в турнирной таблице идет на пятом месте с 46 очками. Сочинцы набрали 43 балла и занимают седьмое место.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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