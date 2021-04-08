Шахматный онлайн-турнир на платформе ФИДЕ пройдет в честь полета Гагарина

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Онлайн-турнир по шахматам, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, запланирован на День космонавтики.

"Турнир пройдет 12 апреля в 9:07 по Москве, именно в это время корабль "Восток-1" был запущен с космодрома Байконур", - говорится в сообщении организаторов.

Блиц-турнир пройдет по швейцарской системе с тайм-контролем 3+2". К участию допускаются все желающие без ограничений по возрасту и рейтингу.

Турнир будет проведен на платформе Международной шахматной федерации ФИДЕ Online Arena, где в 2020 году прошел второй в истории шахматный матч между космосом и Землей. В том матче приняли летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Анатолий Иванишин и космонавт-испытатель Иван Вагнер, находившиеся тогда на Международной космической станции. Они сыграли против чемпиона мира по быстрым шахматам и блицу россиянином Сергеем Карякиным, который, в свою очередь, играл, находясь в музее.

Тот матч завершился вничью.