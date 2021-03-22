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Российский шахматист Непомнящий занял 2-е место на Magnus Carlsen Invitational

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил Анишу Гири из Нидерландов в финале онлайн-турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational.

Первые два матча завершились ничьей. Затем последовали две партии в быстрые шахматы в рамках тай-брейка. Обе выиграл Гири.

По результатам турнира Ян Непомнящий выиграл $40 тыс., а победитель из Нидерландов - $60 тыс.

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, уступивший Непомнящему в полуфинале, выиграл у американца Уэсли Со и занял третье место.

Турнир Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом в $220 тыс. является четвертым из девяти турниров в шахматном туре Champions Chess Tour - 2021, общий призовой фонд которого составляет $1,5 млн.

Кроме денежного приза Гири также получил место в гранд-финале Тура, который состоится в сентябре. Победитель Тура получит $100 тыс.

Шахматы Magnus Carlsen Invitational Ян Непомнящий Аниш Гири Магнус Карлсен

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