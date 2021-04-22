Чемпионку мира по плаванию объявили в розыск за вред нацбезопасности Белоруссии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии вынес постановления о привлечении в качестве обвиняемых известной спортсменки и руководителя Белорусского фонда спортивной солидарности Александры Герасимени, а также исполнительного директора фонда Александра Опейкина.

"Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщил в четверг телеграм-канал СК.

По его данным, действия обвиняемых квалифицированы следствием по части 3 статьи 361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии с использованием СМИ и интернета) Уголовного кодекса республики. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В начале апреля СК возбудил уголовное дело в отношении Герасимени и Опейкина. Следственные органы считают, что действия руководителей фонда причинили вред национальной безопасности, привели к переносу из Белоруссии ряда крупных спортивных мероприятий, включая чемпионат мира по хоккею.

Герасименя - двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 в плавании на 50 и 100 метров вольным стилем), бронзовый призер Олимпиады 2016 (50 метров вольным стилем), обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы на "длинной" и "короткой" воде.

После президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года спортсменка примкнула к противникам объявленного победителем Александра Лукашенко. В октябре она возглавила оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности и покинула страну, уехав в Вильнюс. Главной задачей фонда Герасименя назвала финансовую, психологическую, организационную и любую другую помощь белорусским спортсменам, которые пострадали от действий белорусских властей.