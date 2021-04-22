"Барселона" осудила давление и запугивание в ситуации с Суперлигой

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" считает, что современному футболу нужны реформы; необходимо проанализировать причины, вызвавшие негативную реакцию на появление Суперлиги. Клуб также считает, обсуждение проекта не должно содержать элементы запугивания.

"ФК "Барселона" разделяет мнение большинства крупных европейских футбольных клубов, и тем более, учитывая нынешний социально-экономический климат, о необходимости структурных реформ", - отмечается в заявлении "Барселоны".

Клуб убежден, что финансовая стабильность в мировом футболе может осуществиться "за счет улучшения продукта, который предлагается болельщикам по всему миру, консолидируя и даже увеличивая фанатскую базу, которая является его опорой и самой сильной стороной".

"В этом контексте Совет директоров "Барселоны" принял в срочном порядке предложение принять участие в качестве члена-учредителя Суперлиги, соревнования, призванного улучшить качество и привлекательность продукта, предлагаемого игрокам", - говорится в тексте обращения.

"Решение было принято с убеждением, что отказ от возможности стать частью этого проекта в качестве одного из его учредителей был бы исторической ошибкой. Как один из ведущих спортивных клубов мира, мы стремимся всегда быть в лидерах, что является неотъемлемой частью самобытности клуба и его спортивного и социального духа", - заявили в "Барселоне".

Клуб считает, что необходимо проанализировать причины, вызвавшие негативную реакцию на появление Суперлиги.

"Учитывая общественную реакцию, которую вышеупомянутый проект вызвал во многих и различных сферах, есть необходимость более глубокого анализа вызвавших ее причин", - говорится в заявлении.

"Такой глубокий анализ требует времени и необходимого хладнокровия, чтобы избежать каких-либо опрометчивых действий", - отмечается в заявлении.

"Мы считаем не менее важным подчеркнуть тот объективный факт, что суд ООН уже предоставил срочную правовую защиту в соответствии с запросом, тем самым подтверждая право инициативы со стороны клубов-учредителей проекта Суперлиги. В связи с этим ФК "Барселона" считает неправильным процесс обсуждений с элементами неоправданного давления и запугивания", - считают в клубе.

Накануне вышло заявление Суперлиги, в котором говорилось о том, что проект приостанавливается в связи с тем, что многие клубы вышли из ее состава. На фоне критики проекта со стороны УЕФА, а также руководителей национальных лиг, о выходе из Суперлиги объявили английские клубы, а также "Атлетико" и "Интер". "Ювентус" и "Милан", в свою очередь, выразили свои сомнения в реализации проекта.