Суперлигу покинули все шесть английских клубов

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Созданную на днях Суперлигу покинули уже все шесть английских клубов Премьер-лиги, сообщает BBC News.

СМИ сообщили, что "Челси" первым начал подготовку документов о выходе из новой структуры, после чего о выходе из Суперлиги официально объявил "Манчестер Сити". За ним последовали "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Наконец, и "Челси" формально подтвердил, что начал оформление выхода из соревнования.

В Суперлиге, где остались три итальянских и три испанских клуба, заявили, что пересмотрят формат проекта.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин приветствовал решение англичан. В этой ситуации он призвал к воссозданию былого единства в футболе.

О создании Суперлиги было объявлено только 18 апреля, это решение вызвало недовольство руководства УЕФА, не приглашенных команд, критику британских министров и протесты фанатов. Участники нового проекта возражали, что появление нового турнира с участием сильнейших команд спасет эти клубы от разорения.

В Суперлигу решили войти шесть английских клубов, испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона" и итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам, еще пять мест должны были заполняться по конкурсу.

Предполагалось, что сезон они начнут в августе. Все матчи должны были проходить в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

УЕФА 20 апреля осудил создание нового турнира, назвал его участников "заговорщиками" и обвинил их в отказе от ценностей европейского футбола.

"Пятьдесят пять ассоциаций УЕФА и участники конгресса УЕФА осуждают провозглашение так называемой "Суперлиги". Конгресс УЕФА твердо убежден в том, что закрытая "Суперлига" противоречит самой идее европейскости - идее единства, открытости, взаимопомощи и главенства спортивных ценностей, - говорилось в заявлении союза. - УЕФА и его членские ассоциации верят в истинно европейскую модель, которая основывается на открытых соревнованиях, солидарности и перераспределении, так как это обеспечивает жизнеспособность и развитие футбола на благо всех сторон, а также стимулирует европейские ценности и социальное влияние".

Футболисты команд Суперлиги не смогут выступить в составах национальных команд на чемпионатах мира и Европы, заявил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал приложить все усилия, чтобы помешать запуску нового турнира.

После этого в СМИ появились сообщения о том, что участники Суперлиги начали обсуждать самороспуск.