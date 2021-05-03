"Спартак" победил "Арсенал" и поднялся на второе место в РПЛ
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 нанесли поражение тульскому "Арсеналу" в гостевом матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На 21-й минуте в составе московского клуба гол провел Александр Соболев. На 45-й счет сравнялся благодаря автоголу спартаковца Ильи Кутепова. На 77-й минуте Джордан Ларссон провел победный для "Спартака" гол.
Результат позволил "Спартаку" набрать 53 очка и, опередив столичный "Локомотив" (52), подняться на второе место в турнирной таблице. "Арсенал" – на 13-м месте, 23 очка.
Во главе турнирной таблицы находится петербургский "Зенит" (61 балл), накануне досрочно ставший семикратным чемпионом.