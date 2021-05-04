Овечкин из-за травмы не смог продолжить игру против "Рейнджерс"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вернувшийся на лед после травмы форвард "Вашингтона" Александр Овечкин не смог продолжить матч Национальной хоккейной лиги против "Рейнджерс".

Пресс-служба "Кэпиталз" сообщила в твиттере, что россиянин не вернется в игру из-за травмы нижней части тела.

#Caps captain Alex Ovechkin will not return to tonight"s game (lower body) #CapsRangers — CapitalsPR (@CapitalsPR) May 3, 2021

Игра регулярного чемпионата НХЛ проходит в Нью-Йорке. Овечкин впервые вышел на лед после травмы, которую он получил 23 апреля в матче с "Айлендерс". С тех пор он пропустил четыре поединка. В игре против "Рейнджерс" Овечкин отыграл 39 секунд.