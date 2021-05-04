Моуринью подписал контракт с "Ромой"

Жозе Моуринью Фото: Michael Regan/Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Рома" объявил о заключении соглашения с португальским специалистом Жозе Моуринью.

Срок действия контракта, как сообщает пресс-служба "Ромы", будет действовать до 30 июня 2024 года.

К работе с "Ромой" Моуринью приступит после окончания нынешнего сезона.

Ранее во вторник "Рома" сообщила о том, что не будет продлевать контракт с нынешним наставником португальцем Паулу Фонсекой.

За четыре тура до финиша чемпионата Италии "Рома" занимает седьмое место в турнирной таблице.

Что касается Моуринью, он недавно покинул пост главного тренера английского "Тоттенхэма".