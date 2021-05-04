Моуринью подписал контракт с "Ромой"
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Рома" объявил о заключении соглашения с португальским специалистом Жозе Моуринью.
Срок действия контракта, как сообщает пресс-служба "Ромы", будет действовать до 30 июня 2024 года.
К работе с "Ромой" Моуринью приступит после окончания нынешнего сезона.
Ранее во вторник "Рома" сообщила о том, что не будет продлевать контракт с нынешним наставником португальцем Паулу Фонсекой.
За четыре тура до финиша чемпионата Италии "Рома" занимает седьмое место в турнирной таблице.
Что касается Моуринью, он недавно покинул пост главного тренера английского "Тоттенхэма".