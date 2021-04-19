"Тоттенхэм" уволил Моуринью

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" португалец Жозе Моуринью покинул свой пост, сообщает пресс-служба ФК.

От обязанностей также освобождены и другие представители тренерского штаба.

Президент клуба Дэниэл Леви назвал Моуринью настоящим профессионалом, "который проявил стойкость во время пандемии".

"Мне понравилось работать с ним, и мы сожалеем, что все не получилось так, как мы все предполагали. Его всегда будут рады здесь, и мы хотели бы поблагодарить его и его тренерский штаб за их вклад", - сказал Леви.

В настоящее время "Тоттенхэм" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 32 матчах команда набрала 50 очков и на 24 балла отстает от лидирующего "Манчестер Сити".

Моуринью возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года. С сезоне-2019/20 команда под его руководством финишировала на шестом месте английского чемпионата.

58-летний Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. Он выигрывал чемпионаты Португалии (с "Порту"), Англии ("Челси"), Италии ("Интер"), Испании ("Реал"). Будучи тренером "Порту" он выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. К триумфу в ЛЧ он также приводил "Интер", а с "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы.