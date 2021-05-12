УЕФА открыл дело против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из-за Суперлиги

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций назначил инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам, которые начнут расследование в отношении "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса", отказавшихся покинуть проект Суперлиги.

"В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня были назначены инспекторы по этике и дисциплинарным вопросам УЕФА для проведения дисциплинарного расследования в связи с потенциальным нарушением правовых рамок УЕФА со стороны ФК "Реал Мадрид", ФК "Барселона" и ФК "Ювентус" в связи с проектом так называемой "Суперлиги", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА в среду.

12 топовых европейских футбольных клубов ранее объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам, а общее число команд должно было достичь 20.

Позднее девять клубов вышли из проекта. Остались "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

Сообщалось, что УЕФА обязал клубы, вышедшие из Суперлиги, сделать "общее пожертвование на сумму 15 миллионов евро, она пойдет на развитие детско-юношеского и массового футбола в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании", а также согласиться "на пятипроцентное сокращение призовых за участие в одном сезоне клубных турниров УЕФА и на перераспределение этих средств".

Если клубы не захотят покинуть несанкционированную УЕФА Суперлигу, то они будут оштрафованы на 100 млн евро или 50 млн евро.

"УЕФА оставил за собой право предпринять в отношении клубов, которые не покинули так называемую "Суперлигу", любые действия, которые сочтет целесообразными". - говорилось в сообщении УЕФА ранее.