Покинувшие Суперлигу клубы выплатят пожертвования в сумме 15 млн евро

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Девять из 12 клубов, принимавших участие в проекте европейской футбольной Суперлиги, представили УЕФА "Декларацию о приверженности клубов", говорится в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций; эти клубы намерены пожертвовать 15 млн евро на развитие футбола в Европе "в качестве жеста доброй воли".

Речь идет о клубах, которые изначально входили в состав Суперлиги, но вскоре решили выйти из проекта.

"Эти девять клубов объявляют, что проект Суперлиги был ошибкой, и извиняются перед болельщиками, национальными ассоциациями, национальными лигами, другими европейскими клубами и УЕФА. Они также осознали, что проект не был бы авторизирован в соответствии с Уставом УЕФА и регламентом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что каждый клуб "в качестве жеста доброй воли вместе с другими клубами сделает общее пожертвование на сумму 15 миллионов евро, которое пойдет на развитие детско-юношеского и массового футбола в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании".

Кроме того, соответствующий клуб "соглашается на пятипроцентное сокращение призовых за участие в клубных турнирах УЕФА на один сезон, которые будут перераспределены".

Согласно документу, клуб "соглашается с существенными штрафами, которые будут наложены, если клубы захотят принять участие в подобных несанкционированных турнирах (100 миллионов евро) или если нарушат условия Декларации о приверженности клубов (50 миллионов евро)".

Документ подписали английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси", итальянские "Интер" и "Милан", испанский "Атлетико".

Как сообщалось, 12 топовых европейских футбольных клубов ранее объявили о создании Суперлиги.

Вскоре на фоне критики проекта со стороны УЕФА, а также руководителей национальных лиг, о выходе из Суперлиги объявили большинство клубов.