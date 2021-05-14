Джеррард признан тренером года в шотландской премьер-лиге

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард назван лучшим среди наставников команд шотландской премьер-лиги, сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу.

Под руководством Джеррарда в текущем сезоне "Рейнджерс" набрали 99 очков за 37 туров. До конца турнира осталось провести один тур. "Рейнджерс" недосягаемы для ближайшего соперника - "Селтика", в активе которого 76 баллов.

Джеррард возглавил "Рейнджерс" в мае 2018 года.

Экс-капитан сборной Англии и "Ливерпуля" завершил игровую карьеру в ноябре 2016 года.

Основную часть карьеры на клубном уровне футболист провел в "Ливерпуле", в составе которого сыграл в 710 матчей и выиграл восемь главных турниров, включая Лигу чемпионов в 2005 году. Летом 2015 года переехал в Америку, "Лос-Анджелес Гэлакси" стал вторым и последним его клубом на взрослом уровне.

В составе сборной Англии провел 114 матчей, был ее капитаном в трех из шести основных турнирах.

После завершения профессиональной карьеры Джеррард работал в юношеской команде "Ливерпуля".