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Двух стрелков отстранили из сборной России за употребление алкоголя на Кубке мира

Помощницу главного тренера за то же самое перевели в методисты

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Два спортсмена, претендовавшие на места в сборной России по стендовой стрельбе, отстранены за нарушение дисциплины на соревнованиях в Италии, сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

Отмечается, что во время Кубка мира по стендовой стрельбе в итальянском Лонато Геннадий Мамкин и Максим Кабацкий употребляли алкогольные напитки. В итоге оба отстранены от участия в отборе кандидатов в сборную России.
В свою очередь, помощник главного тренера сборной Екатерина Бегоулова за аналогичное нарушение на полгода переведена в методисты

На Кубке мира Мамкин завоевал две серебряные медали – индивидуальную и командную в упражнении "трап". В составе команды медаль вместе с ним завоевали Кабацкий и Алексей Алипов.

стрелковый спорт

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