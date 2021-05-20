Двух стрелков отстранили из сборной России за употребление алкоголя на Кубке мира

Помощницу главного тренера за то же самое перевели в методисты

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Два спортсмена, претендовавшие на места в сборной России по стендовой стрельбе, отстранены за нарушение дисциплины на соревнованиях в Италии, сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

Отмечается, что во время Кубка мира по стендовой стрельбе в итальянском Лонато Геннадий Мамкин и Максим Кабацкий употребляли алкогольные напитки. В итоге оба отстранены от участия в отборе кандидатов в сборную России.

В свою очередь, помощник главного тренера сборной Екатерина Бегоулова за аналогичное нарушение на полгода переведена в методисты

На Кубке мира Мамкин завоевал две серебряные медали – индивидуальную и командную в упражнении "трап". В составе команды медаль вместе с ним завоевали Кабацкий и Алексей Алипов.