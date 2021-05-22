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Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Гонщик команды Ferrari Шарль Леклер (Монако) выиграл квалификацию домашнего для себя Гран-при Монако - пятого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Леклер проехал лучший круг за 1:10,346. Вторым стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен (Нидерланды), отставший от лидера на 0,23 секунды. Третье место в квалификации занял финн Вальтери Боттас, выступающий за Mercedes (+0,255).

Леклер повредил свою машину в конце квалификационных заездов.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за Haas, показал 19-е время. В гонке он будет стартовать с последнего ряда вместе со своим напарником по команде немцем Миком Шумахером, который не участвовал в квалификации из-за повреждения машины, случившегося на тренировке.

Гонка гран-при Монако пройдет в воскресенье.

автогонки Формула-1 Гран-при Монако Шарль Леклер

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