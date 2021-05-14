"Формула-1" отменила Гран-при Турции в июне из-за ситуации с COVID-19

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Формула-1" отменила Гран-при Турции, которое должно было пройти 11-13 июня, из-за сложной ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на сайте гоночного чемпионата.

Принято решение сместить заезд во Франции на неделю раньше (планировалось, что он пройдет 18-20 июня), а также добавить дополнительное Гран-при в Австрии 25-27 июня (помимо него в Австрии по плану пройдет Гран-при Штирии 2-4 июля).

Всего в сезоне 2021 пройдет 23 гоночных заезда.

В России гонки "Формулы-1" пройдут 26 сентября в Сочи, это будет 15-й по счету заезд в сезоне.