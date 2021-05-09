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Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Россиянин Мазепин финишировал последним

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"
Победитель гонки в Испании Льюис Хэмилтон
Фото: Mark Thompson/Getty Images

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Британец Льюис Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место в Барселоне занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, позволивший Хэмилтону обойти его за шесть кругов до финиша.

Третьим стал еще один представитель Mercedes финн Валттери Боттас.

Россиянин Никита Мазепин (Haas) из финишировавших стал последним, 19-м.

Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачете, набрав 94 очка. Ферстаппен занимает второе место (80), Боттас – третье (47). Мазепин находится в числе аутсайдеров, не набравших ни одного балла.

Следующий, пятый этап чемпионата - Гран-при Монако - пройдет 20-23 мая в Монте-Карло.

автоспорт Формула-1

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