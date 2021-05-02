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Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии "Формулы-1"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в воскресенье стал победителем Гран-при Португалии, третьего этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Гонка состоялась на автодроме "Алгарве" в Портимане (Португалия). Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал вторым. Финн Валттери Боттас (Mercedes) замкнул тройку призеров.

Российский гонщик команды Haas Никита Мазепин занял последнее 19-е место. Его напарник по команде Мик Шумахер финишировал 17-м. Оба гонщика Haas являются дебютантами "Формулы-1" в качестве боевых пилотов.

В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 69 очков. Ферстаппен отстает от него на 8 очков. Тройку лидеров замыкает британский пилот McLaren Ландо Норрис (37).

Формула-1 Льюис Хэмилтон

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