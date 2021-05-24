Умер бывший президент FIA Макс Мосли

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Макс Мосли, бывший автогонщик и президент Международной автомобильной федерации (FIA), умер в возрасте 81 года, сообщает BBC News.

Мосли родился в 1940 году в семье члена британского парламента, лидера Британского союза фашистов Освальда Мосли. Спустя 11 недель после рождения Макса его родители были арестованы, поэтому первые годы он с братом провел без них. Позднее репутация семьи сказывалась на жизни Мосли.

В 1960-х годах Мосли участвовал в автомобильных гонках, а в 1968 году он стал сооснователем команды London Racing Team для выступлений в "Формуле-2". Позднее Мосли с компаньонами создал компанию March Engineering, которая выпускала гоночные автомобили.

FIA Мосли возглавлял в период с 1993 по 2009 год.