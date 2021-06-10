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Анастасия Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал Roland Garros

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В полуфинале Roland Garros она обыграла Тамару Зиданшек из Словении со счётом 7:5, 6:3.

Соперница российской теннисистки по финалу определится в матче межу Барборой Крейчиковой (Чехия) и Марией Саккари (Греция).

В прошлом году чемпионкой стала Ига Свёнтек из Польши.

Последний раз российская теннисистка выигрывала этот турнир в 2014 году, когда победительницей стала Мария Шарапова.

теннис Roland Garros Анастасия Павлюченкова

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