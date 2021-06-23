В Федерации тяжелой атлетики России удивились допуску трансгендера на ОИ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов удивлен решением Международного олимпийского комитета допустить до участия в Играх в Токио трансгендера.

Ранее стало известно, что в заявке сборной Новой Зеландии значится 43-летняя тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая в 2012 году сменила пол с мужского на женский.

"Данная ситуация выглядит немножко странно, потому что голос спортсменов здесь не слышат, спортсменок в частности, которые попали в такую ситуацию и вынуждены будут выходить на помост вот в этой ситуации. Для меня этот факт вопиющий. Думаю, что здесь стоит прислушаться к мнению спортсменок, как они себя чувствуют в такой ситуации. С точки зрения медицинской и всей прочей, у меня тоже много вопросов", - заявил Агапитов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Здесь сказать, что есть какой-то спортивный принцип, я не могу себе представить. Я, конечно, не медик, но спортсмен выступал всю свою жизнь, всю свою карьеру среди мужчин и закончил свою карьеру как мужчина и вдруг в таком возрасте возвращается в спорт в другом образе. Для меня это, как минимум, странно. Я не видел олимпийцев в нашем виде спорта в возрасте 43 лет ни среди мужчин, ни среди женщин. Я очень понимаю спортсменок, которые будут выходить на помост и соревноваться в таком формате", - добавил он.

МОК одобрил выступление Хаббард на Олимпиаде в Токио, подчеркнув, что её уровень гормонов соответствует норме.