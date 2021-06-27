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Полиция начала розыск виновницы завала на гонке "Тур де Франс"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Французская полиция объявила в розыск болельщицу, которая спровоцировала завал участников многодневной велогонки "Тур де Франс" за 45 километров до конца первого этапа соревнования.

На своей странице в фейсбуке полиция департамента Финистер указала приметы подозреваемой, призвав сообщить о ее возможном местонахождении. Согласно сообщению, женщина скрылась до прибытия полицейских.

Инцидент произошел на первом этапе многодневной велогонки на участке от Бреста до Ландерно в субботу. Одна из зрительниц держала в руках плакат таким образом, чтобы его было видно на камере, но не заметила, что он мешает участникам соревнования. В плакат врезался немец Тони Мартин, а за ним упали еще несколько спортсменов. Особенно серьезно пострадали трое спортсменов, которым пришлось сойти с дистанции. Испанец Марк Солер смог финишировать с переломами обеих рук, отмечается на сайте его команды Movistar.

Это было не единственное происшествие по ходу первого этапа гонки в субботу: ближе к финишу произошел еще один завал из-за соприкосновения колес участников соревнования. Больше всех пострадал британец Крис Фрум, который смог преодолеть остаток пути, но затем обратился за медицинской помощью.

Тур де Франс

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