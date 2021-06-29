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Ласицкене, Сидорова и Шубенков выступят на ОИ в Токио

Всего на Играх выступят десять отечественных легкоатлетов

Ласицкене, Сидорова и Шубенков выступят на ОИ в Токио
Мария Ласицкене
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Рабочая группа Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) утвердила список десяти легкоатлетов для участия на летней Олимпиаде в Токио.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, в список, в частности, вошли трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, чемпион мира в беге на 100 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Полностью состав выглядит следующим образом: Михаил Акименко, Илья Иванюк и Мария Ласицкене (все - прыжок в высоту), Дарья Клишина (прыжок в длину), Василий Мизинов (ходьба 20 км), Валерий Пронкин (метание молота), Анжелика Сидорова (прыжок с шестом), Эльвира Хасанова (ходьба 20 км), Илья Шкуренев (десятиборье), Сергей Шубенков (110 метров с барьерами).

Ранее Международная легкоатлетическая ассоциация одобрила заявки 123 российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса, который дает право выступать на Олимпиаде и чемпионатах мира. Из этого списка ВФЛА сформировала список из десяти легкоатлетов, которые смогут выступить в Токио.

легкая атлетика ВФЛА

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