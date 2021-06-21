Россия проиграла Дании и выбыла из Евро-2020

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU -Футболисты сборной России потерпели поражение с крупным счетом от команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 и не смогли попасть в плей-офф.

Результат встречи в Копенгагене – 4:1 в пользу датчан.

На 38-й минуте сборная Дании вышла вперед благодаря голу Миккеля Дамсгора. На 59-й минуте Юссуф Поульсен удвоил преимущество датчан в счете.

На 70-й минуте капитан сборной России Артем Дзюба реализовал пенальти, но вскоре соперник еще дважды поразил ворота Матвея Сафонова: отличились Андреас Кристенсен (79) и Йоаким Меле (82).

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Поражение в Копенгагене. — Сборная России (@TeamRussia) June 21, 2021

В другом матче игрового дня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге победила Финляндию – 2:0. На 74-й минуте состоялся автогол финна Лукаша Градецки, на 81-й гол провел Ромелу Лукаку.

В итоге Бельгия вышла в плей-офф с первого места группы В, набрав 9 очков. Дания получила путевку в 1/8 финала, став второй – 3 балла. Третье место заняла Финляндия, четвертое – Россия (по 3), которые оказались ниже датчан из-за худших дополнительных показателей.

Ранее на турнире Россия уступила Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).

Россияне покидают турнир, финны претендуют на путевку в плей-офф, которая также достается четырем из шести сборным, имеющим лучшие показатели среди тех, кто стал третьим в своей группе.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Петербург.