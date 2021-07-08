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Черчесов пожелал удачи новому тренерскому штабу сборной России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Станислав Черчесов, покинувший пост наставника национальной команды страны по футболу, выразил надежду на то, что его преемник выведет ее на ЧМ-2022.

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"Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира-2022", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Ранее в четверг стало известно, что Российский футбольный союз решил расторгнуть контракт с 57-летним Черчесовым и его тренерским штабом.

"Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет — прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза. Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти.

Увольнение Черчесова состоялось после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы-2020. Заняв последнее место в своей группе, команда не попала в плей-офф и выбыла из борьбы.

футбол Станислав Черчесов

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