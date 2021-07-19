Московский "Спартак" сыграет с "Бенфикой" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" (Москва) узнал соперника по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов УЕФА.

Им стала португальская "Бенфика". Об это стало известно в ходе жеребьевки, которая состоялась в понедельник в Ньоне.

Матчи пройдут 3 и 10 августа. В случае ничьей клубы сыграют в дополнительное время и проведут серию 11-метровых, если это будет необходимо.

Победители пройдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов (жеребьевка состоится 2 августа).