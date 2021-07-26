"Нижний Новгород" выиграл у "Сочи" в дебютном матче в РПЛ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу над соперниками из "Сочи" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая на нижегородском стадионе, завершилась со счетом 1:0. Победу "Нижнему Новгороду" принес Игорь Горбунов, забивший гол на 68-й минуте.

"Нижний Новгород" был создан в 2015 году, в прошлом сезоне клуб занял третье место в Футбольной национальной лиге, благодаря чему получил возможность дебютировать в РПЛ.

Во втором туре "Нижний Новгород" встретится с "Уралом" (Екатеринбург), матч пройдет 1 августа. "Сочи" днем позже сыграет против "Ахмата" (Грозный).