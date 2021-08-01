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Костенюк выиграла у Горячкиной в первой партии финала Кубка мира по шахматам

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Александра Горячкина уступила своей соотечественнице Александре Костенюк в первый день финала Кубка мира по шахматам среди женщин, который проходит в Сочи.

Также в первой партии за третье место Чжунъи Тан из Китая и Анна Музычук из Украины сыграли вничью. Чжунъи Тан и Музычук сыграют за третье и четвертое места.

Женский Кубок мира, организованный впервые, проходит одновременно с мужским и завершится 3 августа. Общий призовой фонд - $676 тыс. Три лучшие шахматистки по итогам турнира получают право на участие в турнире претенденток за звание чемпионки мира. Учитывая, что Горячкина прошла в финал, остальные три участницы независимо от занятых в финале чемпионата мест поедут на турнир претенденток.

На данный момент в турнир претенденток кроме Горячкиной проходят россиянка Екатерина Лагно и Хампи Конеру из Индии, занявшие второе и третье места по итогам Гран-при ФИДЕ.

Шахматы Сочи Александра Горячкина Александра Костенюк

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